Digitalos: Einreichfrist wird verlängert

Gute Nachrichten für alle Bewerber für den OÖN-Digitalpreis Digitalos: Die Einreichfrist wird um eine Woche bis Samstag, 14. Oktober, verlängert. Bewerbungen sind ausschließlich online auf www.digitalos.at möglich. Alle Bewerber sind zum Gala-Abend am 16. November in der Tabakfabrik in Linz eingeladen.

Die OÖN und ihre starken Partner verleihen den Digitalos heuer bereits zum fünften Mal. Es gibt in diesem Jahr fünf Kategorien:

Digitale Start-ups: Gesucht sind junge Unternehmen, die eine einzigartige Idee haben, über ein rasch skalierbares Geschäftsmodell verfügen und attraktiv für Investoren sind. Damit heben sie sich von anderen ab.

Digitale Persönlichkeit: Bekannt auf YouTube, Instagram oder Facebook: In dieser Sparte zeichnen wir Personen aus, die im Internet viele Menschen erreichen.

Digitale Transformation: Betriebe, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben, kommen vor den Vorhang. Gesucht werden Firmen, die sich von anderen abheben und ein Zukunftskonzept entwickelt haben.

Digitales Projekt: Diese Sparte richtet sich an Firmen, Institutionen, Organisationen, Gruppen und Vereine mit Sitz in Oberösterreich, die digitale Projekte ins Leben gerufen und damit Erfolg haben.

Sonderpreis Digitalia: In dieser Sparte suchen wir eine Frau, die durch digitale Leistungen in einer oder mehreren der vier Hauptkategorien hervorsticht.

