Digitalos: Eine Reisebloggerin und Experten für Daten

Für die Gala am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz stehen nun die ersten Bewerber fest. Die Gewinner werden von einer Jury unter dem Vorsitz von JKU-Professorin Martina Mara gekürt.

In der Kategorie "Digitale Persönlichkeit" hat sich die Reisebloggerin Viktoria Urbanek mit ihrem Podcast "No Kangaroos" beworben. Bei "No Kangaroos" erzählt Urbanek spannende und skurrile Geschichten aus Österreich. "Mit dem Podcast will ich zeigen, wie leiwand unsere Heimat ist", sagt Urbanek.

Bild: 506

In der Kategorie "Digitale Start-ups" tritt das auf Analysesoftware von Kundendaten für Unternehmen spezialisierte Linzer Unternehmen 506 Data & Performance GmbH an. "Wir helfen mittelständischen Unternehmen mit unserem Know-how beim Einstieg ins Datenzeitalter", sagt Geschäftsführer Gerhard Kürner.

Bewerbungen für den Digitalos können noch bis 3. September eingereicht werden. Weitere Infos finden Sie unter: www.digitalos.at.