Digitalos: Ein Duo, das seine Fans inspirieren will

LINZ. Wer wird beim Digitalos der Sieger in der Kategorie "Digitale Person"? 15 Anwärter stehen zur Wahl, Sie können auf www.nachrichten.at für Ihren Favoriten stimmen.

Chancen rechnet sich Viktoria Buchberger aus Leonding aus (erstes Foto). Sie hat auf Instagram 22.300 Follower und erreicht auf Facebook laut eigenen Angaben mehr als 5000 Menschen. Buchberger will anderen "zu einem positiven Selbstbild" verhelfen. "Ich präsentiere auf meinen Accounts keine Scheinwelt, sondern eine Welt, in der es auch Schattenseiten gibt – eben die Realität", sagt Buchberger. Es sei okay, nicht immer perfekt gestylt zu sein, so die Bloggerin.

"Bergprinzessin" aus Molln

Mehr als 40.000 Abonnenten auf Instagram zählt Sabine Knoll (zweites Foto). Als "Bergprinzessin auf Abenteuerreise" stellt sie Hotels, Reise- und Ausflugsziele sowie Bergtouren in Österreich vor. Ihre Fans fänden "keine Inszenierungen", sondern Inhalte mit Mehrwert, so die Mollnerin. "Für mich zählt nicht, die Masse zu erreichen, sondern Leuten Freude an der Natur und einen gesunden Lebensstil zu vermitteln."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.