Digitalos: Die Einreichfrist wird verlängert

Täglich erreichen neue Bewerbungen für den Digitalos die Redaktion der OÖNachrichten. Aufgrund der Nachfrage wird die Einreichfrist um eine Woche verlängert: Interessierte haben also noch bis Freitag, 1. Oktober, Zeit, sich zu bewerben.

Bereits im Rennen ist beispielsweise das Start-up Genspeed mit Sitz in Rainbach im Mühlkreis. Die Mühlviertler Biotechfirma hat binnen weniger Monate einen Schnelltest für Corona-Antikörper auf den Markt gebracht, der etwa in Apotheken zum Einsatz kommt. Der Test schafft innerhalb von 15 Minuten Ergebnisse mit einer Präzision, die derzeit in Labors noch zwei bis vier Stunden benötigen. Genspeed bewirbt sich in der Kategorie Digitales Start-up ebenso wie beispielsweise die Leondinger Firma easy immo solutions und wepodit aus Linz.

In der Kategorie Digitale Transformation geht die Linzer Traditionsfirma Sprecher Automation an den Start (im Bild der geschäftsführende Gesellschafter Erwin Raffeiner). Der Lieferant und Lösungsanbieter für die Energiewirtschaft treibt die Digitalisierung der heimischen Stromversorgung voran.

Die Finalisten in den Kategorien Digitales Start-up und Digitale Transformation werden von der Jury ausgewählt. Die Bewerber in der Kategorie Digitale Persönlichkeiten stellen sich einem Onlinevoting. Zudem wird ein Preis für eine digitale Pionierleistung ausgelobt. Alle Digitalos-Sieger werden bei einer Gala am 18. November in den Promenaden Galerien geehrt. Information und Bewerbung unter www.digitalos.at