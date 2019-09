Digitalos: Countdown für die Bewerbung

Was ist das Projekt des Jahres aus Wirtschaft oder Wissenschaft, das die Gesellschaft auf dem Weg zu einer digitalisierten Welt weiterbringt? Das ist eine der Entscheidungen, die die Digitalos-Jury nach dem 12. September zu treffen haben wird.

Am kommenden Donnerstag ist der finale Einsendeschluss, um bei der großen Digitalos-Gala am 22. Oktober dabei zu sein. Alle Bewerber sind eingeladen. Gesucht sind nach wie vor digitale Start-ups wie Chatvisor. Diese integrierbare Software-Lösung hilft im täglichen Online-Kontakt von Firmen mit ihren Kunden, weil es ermöglicht, nicht blind zu helfen, sondern den Bildschirm des Hilfesuchenden zu sehen – nachdem dieser zustimmt hat. In dieser Kategorie gibt es als Sonderpreis eine einjährige Mitgliedschaft in der Grand Garage in der Tabakfabrik. Diese Innovationswerkstatt bietet Zugang zu Know-how in Werkstätten und Labors.

Auch jede digitale Person, die in der Welt von Social Media seine Fans und Follower mit interessanten Inhalten erfreut, kann sich bewerben. Hier wählen die Leser die Gewinner. "Gestandene" Unternehmen wandeln sich – sie sind in der Kategorie "digitale Transformation" richtig.

Den Digitalos loben die OÖN und ihre Partner zum ersten Mal aus. Oberösterreich braucht sich in Bezug auf die Digitalisierung nicht zu verstecken. Die fünf Nominierten jeder Kategorie erhalten überdies Medienleistungen – insgesamt im Wert von 100.000 Euro.

Bewerbungen: www.digitalos.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.