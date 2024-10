Digitalos: Bewerbungsfrist um eine Woche verlängert

Oberösterreichs Wirtschaft ist reich an innovativen Unternehmen und Personen, vor allem bei der Digitalisierung. Eine Bühne für all jene, die in diesem Bereich hervorstechen, bietet der Digitalos. Den Digitalpreis verleihen die OÖN und ihre starken Partner am 12. November in der Linzer Tabakfabrik zum sechsten Mal.

Gute Nachrichten für all jene, die ihre Bewerbung noch nicht eingereicht haben: Die Frist wird um eine Woche bis Samstag, 12. Oktober, verlängert. Es gibt drei Kategorien, in denen sich Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich bewerben können: "Digitale Start-ups", "Digitale Transformation" und "Digitales Projekt". Das Bewerbungsformular ist online auf digitalos.at zu finden, dort gibt es die Möglichkeit, Fotos und Videos hochzuladen.

Digitale Start-ups: In dieser Kategorie suchen wir junge Unternehmen, die eine einzigartige Idee haben, über ein rasch skalierbares Geschäftsmodell verfügen und attraktiv für Investoren sind. Damit heben sie sich von anderen ab.

Digitale Transformation: Betriebe und Institutionen, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben, kommen vor den Vorhang. Gesucht werden jene, die sich von anderen unterscheiden.

Digitales Projekt: Diese Sparte ist gedacht für Firmen, Institutionen, Organisationen, Gruppen, Vereine oder Netzwerke, die mit digitalen Projekten Erfolg haben.

In der Kategorie "Digitale Persönlichkeit" gibt es eine Vorauswahl durch die Jury, den Juryvorsitz hat IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt (kleines Foto). Der Frauen-Sonderpreis "Digitalia" und die "Digitale Pionierleistung" für das Lebenswerk werden direkt von der Jury vergeben.

