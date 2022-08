Digitalos: Bewerbungsfrist endet bald

Das Fahrrad liegt als urbanes Fortbewegungsmittel im Trend. Mit Ende 2020 hat der Gesetzgeber Steuervorteile für Dienstfahrräder beschlossen. Die steuerliche Erleichterung des Rad-Kaufpreises in monatliche Raten "umzuwandeln", ist für Arbeitgeber jedoch kompliziert. Das Ehepaar Ann-Kathrin und Gerhard Mayrhofer hat mit ihrem Start-up "LeaseMyBike" diesen Prozess digital vereinfacht. "Wir machen die Sache einfach", sagt Gerhard Mayrhofer. Verträge, Unterschriften und Versicherung werden digital abgewickelt, nichts muss ausgedruckt werden. Die Mitarbeiter suchen online ein Dienstrad aus, dann wird eine monatliche Leasingrate errechnet, die vom Bruttolohn abgezogen wird. Beworben hat sich LeaseMyBike in der Kategorie "Digitale Start-ups".

Priese in fünf Kategorien

Interessente können sich auch als "Digitale Persönlichkeit" und in den Kategorien "Digitales Engagement" und "Digitale Transformation" bewerben. Außerdem wird ein Preis für den "Digitalen Pionier" vergeben. Die Gewinner werden von einer fachkundigen Jury ausgewählt, der unter anderen JKU-Professorin Martina Mara angehört.

Nach zwei Jahren ohne Publikum findet die Gala am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz statt. Bewerbungen sind noch bis Samstag, 3. September, auf digitalos.nachrichten.at möglich. Dort können Unterlagen hochgeladen werden.