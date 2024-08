Digitalos: Bewerben Sie sich jetzt als digitaler Vorreiter des Landes

Gemeinsam mit unseren Partnern – Sparkasse Oberösterreich, Land Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, KPMG, Wiener Städtische – suchen wir auch heuer wieder die digitalen Vorreiter des Landes beim Digitalos. Bereits zum sechsten Mal findet am 12. November in der Tabakfabrik Linz um 19 Uhr die große Digitalos-Gala statt.

Sie können sich ab sofort auf digitalos.at dafür bewerben. Dort finden Sie auch alle dafür notwendigen Informationen und Kategorien: vom Digitalen Start-up über Digitale Persönlichkeit, Digitale Transformation und Digitales Projekt bis zum Sonderpreis Digitalia, für eine Frau wie im Vorjahr Eva Maria Infanger (MatheArena), die durch digitale Leistungen oder durch Verantwortung für ein digitales Projekt besonders hervorsticht.

Dieser Preis wird genauso wie jener für die Digitale Pionierleistung, für eine Person, die die Digitalisierung in Oberösterreich mit außergewöhnlichen Leistungen geprägt hat, direkt von der Jury vergeben. Jury-Vorsitzende in diesem Jahr ist erstmals Stefanie Lindstaedt, Gründungsprofessorin der Linzer Digital-Uni (IT:U). Nach einer Vorauswahl können Sie auf nachrichten.at in der Sparte "Digitale Persönlichkeit" für Ihren Favoriten oder Ihre Favoriten abstimmen.

Die Sieger im Vorjahr

Bewerbungen für den Digitalos 2024 sind im Internet unter digtalos.at bis spätestens Samstag, 5. Oktober, möglich. Dort finden Sie auch das notwendige Einreichformular und allgemeine Informationen zum Preis sowie die Details für jede Kategorie. Im Vorjahr gewann Triply aus Linz bei den Start-ups, Leslie Jäger bei der "Digitalen Persönlichkeit", die Marktgemeinde Kremsmünster bei der Digitalen Transformation, Qapture aus Linz als Digitales Projekt und Forscherin Sabine Köszegi die Trophäe für das Lebenswerk ("Digitale Pionierleistung").

Der Appell einer Forscherin

Ihre Laudatio von Doris Schmidauer, Gattin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, war einer der Höhepunkte der Digitalos-Gala im Vorjahr. Im Interview meinte sie: "So eine Ehrung zeigt, dass sich Engagement für die Gesellschaft lohnt und wertgeschätzt wird." In dieser disruptiven Zeit brauche es gemeinsame Anstrengungen, Erfahrungsaustausch, Kooperationen und Vertrauen in Technologien.

Köszegi warnt aber auch vor falschen Entwicklungen: "Das Verständnis, dass andere Disziplinen wertvolle Inhalte liefern können, ist in Österreich zu wenig vorhanden." Dabei ließen sich große Probleme nur kooperativ lösen. Gleichzeitig sei auch eine Aufwertung der Berufe in Erziehung, Betreuung und Pflege notwendig, die oft die Basis dafür legten. Auch in diesem Sinne, sei der Digitalos wichtig.

