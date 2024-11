Digitalos 2024: Mit Zuversicht, Mut und Elan auf digitalen Wegen

An Oberösterreichs Digitalszene führt kein Weg vorbei. In dieser Erkenntnis bestärkt wurden am Dienstagabend fast 300 Besucher der Digitalos-Gala in der Linzer Tabakfabrik. Zum sechsten Mal verliehen die OÖN und ihre starken Partner Sparkasse Oberösterreich, KPMG, Stadt Linz, Land Oberösterreich und Wiener Städtische den wichtigsten Digitalpreis des Landes. Und zum ebenso vielten Mal bestimmten Jubelposen, Freudenschreie und Dauergrinsen das Geschehen.

Am lautesten und euphorischsten fiel der Jubel bei Charity Putz und ihrem Team aus. Die Unternehmerin aus Kematen am Innbach bekam von der Jury unter dem Vorsitz von IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt den Digitalos für die „Digitale Persönlichkeit“ verliehen. Putz hatte sich beim Online-Publikumsvoting durchgesetzt und strahlte bei der Preisübergabe von einem Ohr zum anderen.

Elan versprühte auch das Moderatorenduo Barbara Eidenberger (OÖN) und Marvin Wolf (ORF), das in bewährter und kurzweiliger Manier durch den Abend führte. Dass Digitalisierung und eine Marke mit fast 80-jähriger Tradition wie die OÖNachrichten kein Widerspruch seien, betonte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein: „Wir sind immer mit der Zeit gegangen und haben Innovationen gesucht und umgesetzt.“ Mit modernen und digitalen Kanälen erreichten die OÖN viel mehr Leser, als das nur mit der Printzeitung möglich wäre. Die digitalen Möglichkeiten seien für alle traditionelle Unternehmen eine große Chance, waren sich alle einig.

„Dafür braucht es aber auch die Menschen hinter den digitalen Lösungen“, ergänzte Stefanie Huber, Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich. Linz und Oberösterreich seinen für die Digitalisierung ein guter Boden, waren sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und „Hausherr“ Markus Eidenberger einig. Oberösterreicher zeichne aus, „dass sie anpacken, dass sie machen, dass sie es einfach probieren“, sagte Stelzer. Diese Chancen sahen auch die Partner Dietmar Gruber (Wiener Städtische), Kathrin Bruckmayer (KPMG) und Dietmar Prammer (geschäftsführender Bürgermeister), „und dafür sei auch unternehmerischer Mut erforderlich“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Trotz wirtschaftlich schwierigen Zeiten würden die Unternehmer in Oberösterreich vorangehen, zumal in der Digitalszene.

Gewichtige Trophäen

Die Trophäen für die Sieger kamen wieder von der voestalpine und aus dem 3-D-Drucker. Finanzvorstand Gerald Mayer sagte, der Stahl- und Technologiekonzern sehe sich als Vorreiter bei der Digitalisierung. „Das beginnt beim Einkauf, geht über die Produktion und reicht bis zur Logistik.“ Auch in der Lehrlingsausbildung lege das Unternehmen darauf einen Schwerpunkt.

Über einen dieser gewichtigen Preise durften sich Wolfgang Kurz und sein Team von der Coders-Bay freuen, die Migranten erfolgreich zu Programmierern ausbilden und dafür in der Sparte „Digitales Projekt“ den Sieg holten.

Bei den „Digitalen Start-Ups“ kürte die Jury in diesem Jahr Christoph Shawa und die Talents & Company ausgezeichnet, die Firmen auf digitalen Wegen unterstützt, das richtige Personal zu finden. Insgesamt gab es heuer mehr als 70 Einreichungen für den Digitalos, wie Juryvorsitzende Lindstaedt sagte, „die Qualität und Bandbreite war sehr groß und zeigt auch die Interdisziplinarität, die notwendig ist.“

In der Kategorie „Digitale Transformation“ setzte sich Ventopay aus Hagenberg durch. Die Softwareschmiede ist auf Großküchen und Gemeinschaftsverpflegungen spezialisiert und hat mittlerweile auch Standorte in Deutschland und in der Schweiz.

Der Sonderpreis Digitalia ging heuer an Christine Antlanger-Winter, gebürtige Linzerin und mittlerweile Google-Chefin in der Schweiz, wo 5000 Mitarbeiter an neuen digitalen Produkten forschen und arbeiten. Begonnen hat ihre Karriere mit einem FH-Studium in Hagenberg. „Damals war der Frauen-Anteil noch eher gering“, sagt Antlanger-Winter, die sich mit ihren Eltern über die Auszeichnung freute.

Emotional verlief die Verleihung des Lebenswerks für Gerfried Stocker, der bei der Ars Electronica in Linz seit fast 30 Jahren die Fäden zieht und für seine Pionierleistung im Sinne der digitalen Vernetzung von Kunst, Technologie und Wissenschaft geehrt wurde.“„Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung. Aber diese Leistung ist eine Leistung von ganz vielen Menschen, die den Weg seit 1995 mit mir gegangen sind.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.