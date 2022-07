"Digitalos 2022": Jetzt bewerben!

In diesen vier Kategorien können Sie sich bewerben: digitale Start-ups, digitale Persönlichkeit (Social Media/YouTuber/Influencer), digitale Transformation (von OFF zu ON) sowie digitales Engagement. Die Sieger können sich über Medialeistung im Wert von je 9000 Euro freuen. Die Plätze zwei bis fünf erhalten je 4000 Euro an Werbeleistung. Die Bewerbungsfrist läuft bis 3. September. Die Digitalos-Gala findet am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien statt. Alle Infos: digitalos.nachrichten.at