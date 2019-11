Digitalisierung spart Energie und rettet Nashörner vor dem Aussterben

Österreich ist aus Sicht des US-amerikanischen IT-Konzerns Cisco nur ein Punkt auf der Landkarte. Und doch ist es eines von 29 Ländern, in denen Cisco die Digitalisierung vorantreiben will. Die knapp 40-jährige Ruba Borno ist Vice President for Managed Services und für das Digitalisierungsprogramm verantwortlich. Sie stand den OÖN Rede und Antwort.

"Wir sehen in Österreich ein großes Interesse, den Menschen die Vorteile der Digitalisierung nahezubringen, speziell in Linz." Mit Hilfe des Partners Kapsch CarrierCom wurden beispielsweise in Linz die Straßenbahnen mit Sensoren ausgestattet und Live-Daten u. a. über Energieverbrauch und Bremsverhalten gesammelt und ausgewertet. Durch Erkennen der Zusammenhänge von Fahrstil und Energieverbrauch konnten die Lenker umlernen. Der Energieverbrauch und die Kosten sanken, und die CO2-Belastung konnte in acht Monaten um 80 Tonnen gesenkt werden, so die Managerin.

Die Digitalisierung schreitet in rasantem Tempo voran. "Jede Stunde gehen weltweit eine Million neue Geräte online." Dabei seien die Daten das "neue Öl", sagt Borno. Doch nur, wenn diese Daten entsprechend genützt, bewegt und analysiert werden, würden sie tatsächlich zu "Öl", also wertvoll. Oberste Prämisse sei dabei die Datensicherheit, also sicherzustellen, wer welchen Zugang zu welchen Daten hat. "Denn für mich ist Datenschutz ein Menschenrecht."

Befragt zum unterschiedlichen Umgang mit Datensicherheit in den USA und Europa bzw. Asien sagte sie, dass hier genau zwischen Risiko und Nutzen abgewogen werden müsse. Zu strikter Umgang mit persönlichen Daten (wie in Europa) verhindere sehr wohl Innovation und wirtschaftlichen Erfolg. Unternehmen, die schnell neue Technologien wie die Verwendung der Cloud als Datenspeicher einsetzten, steigern den Gewinn überdurchschnittlich und schaffen mehr neue Jobs.

Der studierten Elektrotechnikerin Ruba Borno sind seit vielen Jahren die Frauen und ihre Karrieren ein Anliegen. Allein der wirtschaftliche Aspekt spreche für mehr Frauen in Führungspositionen, sagt sie und zitiert zwei Studien, wonach Unternehmen mit Frauen im Management oder im Aufsichtsrat mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit bessere wirtschaftliche Kennzahlen abliefern als Firmen mit weniger weiblicher Führung. "Wir können es uns nicht mehr leisten, die Hälfte der Arbeitskräfte zu ignorieren."

Cisco setzt als Unternehmen ohne fixe Frauenquote bei der Bildung an und unterstützt auch in Österreich zahlreiche Institutionen mit Know-how oder Lehrpersonal. Allein in Österreich seien 62.000 Studierende in den vergangenen Jahren durch Cisco-Kurse gegangen, etwa an der Fachhochschule Hagenberg. "Leider nur mit 13 Prozent Frauenanteil. Das müssen wir verbessern", sagt Borno durchaus selbstkritisch.

Was Digitalisierung und künstliche Intelligenz bereits jetzt bewirken, schildert sie anhand eines Nashorn-Projekts in Südafrika.

Schneller als die Wilderer

Ein Nationalpark kämpfte erfolglos gegen Wilderer. Mithilfe modernster Sensor- und Funk-Technologie, hoher Rechenkapazitäten und intelligenter Kameras konnte man plötzlich ein riesiges Gebiet überwachen, erkannte Wilderer frühzeitig und war rechtzeitig mit dem Hubschrauber zur Stelle, bevor diese den tödlichen Schuss setzten. Die Anzahl der getöteten Nashörner sank um 96 Prozent.

Mit ähnlicher Technologie werden bereits US-Schulen überwacht, um sie vor Attentätern zu schützen. Am andersartigen Gang können Träger von Waffen mit künstlicher Intelligenz identifiziert werden, Alarm wird ausgelöst.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at