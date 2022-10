An eine klassische Bankfiliale erinnert auf den ersten Blick wenig: Ikea-Sessel rund um einen großen Tisch, Popart-Bilder an den Wänden, im Beratungszimmer steht eine Wohnzimmercouch. In der Zweigstelle der Hamburger Sparkasse (Haspa) an der Reeperbahn wird das Bankgeschäft neu gedacht: "Wir wollen ein Treffpunkt für die Nachbarschaft in St. Pauli sein", erklärt Haspa-Manager Patrick Voss. Während des Reeperbahnfestivals Ende September fanden sogar drei Konzerte in der Filiale statt.