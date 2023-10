Digitaler Euro: "Kein Nutzen erkennbar"

In etwas mehr als vier Jahren soll es so weit sein: Ab 2028 soll in den Mitgliedsländern der Europäischen Union mit dem digitalen Euro bezahlt werden können - wenn es nach den Plänen der Europäischen Zentralbank (EZB) geht. Die Währungshüter in Frankfurt am Main wollen damit der Dominanz der US-Zahlungsdienstleister (Visa, Mastercard, Paypal u.v.m.) etwas entgegensetzen, die den Markt für digitales Bezahlen in Europa dominieren. Allerdings: Noch sind nicht alle von den EZB-Plänen