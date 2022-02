Digital-Uni: Studieren mit Praxis vom ersten Tag an

"Das fasziniert mich an der Lehre sehr: Vom ersten Tag an können die Studierenden an der neuen Technischen Universität in Linz ein Projekt, ein real world scenario, starten, in dem sie lernen", skizzierte Gerhard Eschelbeck einen Aspekt der in Gründung befindlichen neuen TU Oberösterreich. Der Vorsitzende der Konzeptgruppe schilderte beim Innovationstag 2022 der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Sparte Industrie, die Eckpunkte der neuen Universität.

Eine neue Zielgruppe von Studierenden soll angesprochen werden, nämlich "Technikinteressierte, die aber Berührungsängste zur Technik haben können", weil sie eben nicht rein technisches Interesse hätten, so Eschelbeck. Digitalisierung werde sehr "breit" verstanden, in einem interdisziplinären Ansatz, der das tägliche persönliche Leben mit seinen Problemstellungen miteinbezieht. Etwas sehr Besonderes sei der gemeinsame "Kern" in den ersten drei Semestern im Bachelorstudium, der Basis für alle späteren Digitalisierungsschwerpunkte. Der Fokus auf ein Netzwerk mit der Wirtschaft sowie Non-Profit-Organisationen sei sehr wichtig. Jeder Studierende soll von Mentoren aus Wirtschaft und Kunst begleitet werden. "Ich mache das selbst mit eigenen Studierenden. Das macht einen großen Unterschied für den Lebensweg", so der in den USA lebende Ex-IT-Sicherheitschef von Google.

Als "wichtigen Baustein", um Oberösterreich zu einem führenden Wissenschafts- und Forschungsstandort in Europa zu machen, bezeichnete Landeshauptmann Thomas Stelzer die TU für Digitalisierung und digitale Transformation, als er am Dienstag mit Bildungsminister Martin Polaschek in Linz zu einem Arbeitsgespräch zusammentraf.

Die Verbindungsstelle (Transfer-Center) zwischen Uni und Wirtschaft sei zentral, sagte Martin Bergsmann, Technologiesprecher der Sparte Industrie. Die Internationalisierung der TU bräuchte auch noch eine internationale Community in Linz und einen sichereren Umgang mit der Verkehrssprache Englisch in den Unternehmen, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. (uru)