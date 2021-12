Digital-Uni-Strategiepapier: Nägel mit Köpfen im Jänner?

Es umfasst 50 Seiten und ist auf Englisch gehalten. Das Strategiepapier der Fachleute für die Linzer Digital-Uni ist fertig – und bei den Experten im Bildungsministerium dem Vernehmen nach positiv überrascht zur Kenntnis genommen worden. Unter der Leitung des ehemaligen Google-IT-Sicherheitschefs Gerhard Eschelbeck haben Digitalisierungsexperten wie der Geschäftsführer von Cloudflight, Christian Federspiel, Dynatrace-Gründer Bernd Greifeneder, die Professorinnen Martina Mara (JKU), Barbara Weber (St. Gallen) und Investorin Valerie Mocker oder Georg Gottlob von der Oxford University ein Konzept erarbeitet, das Eschelbeck gemeinsam mit Bildungsminister Martin Polaschek und Landeshauptmann Thomas Stelzer im Jänner der Öffentlichkeit präsentieren wird. Das bestätigte Stelzer gestern nach einer Videokonferenz mit Polaschek. "Wir hatten heute ein sehr gutes Gespräch."

Was in dem Papier steht, darüber schweigen die Teilnehmer. Fix dürfte aber sein, dass sofort mit dem Beginn der jeweiligen Studien Praxis vorgeschrieben ist. Grundsätzlich halten Bund und Land am Plan fest, die neue Universität im Herbst 2023 in Betrieb zu nehmen. Dafür werde im ersten Halbjahr 2022 das entsprechende Gründungsgesetz beschlossen, um der Uni einen Sonderstatus abseits der üblichen Bildungsbürokratie zu gewährleisten.

Gründungsgesetz im Frühjahr

Dieses Gesetz ist auch notwendig, um die ersten Professoren bestellen zu können. In der Politik ist man sich bewusst, dass nur die spektakuläre Anwerbung von einigen Leuchttürmen der Lehre die Universität ins Fliegen bringen kann. Man hofft auf den Reiz des Neuen, das internationale Spitzenkräfte anlockt. Ob man sich dafür die Unterstützung von Hagenberg-Mastermind Bruno Buchberger holt, der international so gut wie kaum jemand vernetzt ist? Klar ist, es braucht internationale aufsehenerregende Berufungen.

Den Beteiligten ist bewusst, dass der angepeilte Uni-Start 2023 mehr als sportlich ist. Realistischerweise werden nicht alle Studien gleichzeitig in allen Ausformungen (Bachelor, Master, PhD) starten können. Es ist eher mit einem sukzessiven Hochfahren des Betriebs zu rechnen.

Wo die Digital-Uni räumlich angesiedelt sein wird, bezeichnen die meisten von den OÖN befragten Personen zwar als nebensächlich. Es zeichnet sich aber ab, dass es eine räumliche Nähe von Johannes-Kepler-Universität (JKU) und Digital-Uni geben wird. Dies deshalb, weil die öffentliche Hand dort Grundstücke hat und auch Platz für die Gründer von Spin-offs (also Unternehmen, die aus der Arbeit der Universität heraus entstehen) wäre.