Digital-Hilfe für Händler

Es gibt keine zweite Chance für den ersten guten Eindruck: Das ist das Motto des Start-ups "Amazing E-Commerce": Das Unternehmen aus Wels entwickelt praxisnahe Online-Strategien für mittelständische Unternehmen. Aktuell wird die erste durch künstliche Intelligenz gestützte Optimierungsplattform entwickelt, welche es Händlern in Echtzeit ermöglichen soll, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und umzusetzen.

Mit seiner Idee hat sich das Team von "Amazing E-Commerce" für den Digitalos in der Kategorie "Digitale Start-ups" beworben. Einreichungen für den Digitalpreis sind auf digitalos.nachrichten.at in drei weiteren Kategorien möglich: Digitale Transformation, Digitales Engagement und Digitale Persönlichkeit. Gesucht werden Firmen, die ein analoges erfolgreich in ein digitales Geschäftsmodell verwandelt haben, Vereine, Institutionen, Organisationen und Gruppen, die sich durch digitales Engagement für die Gesellschaft hervorgetan haben, und Personen des digitalen öffentlichen Lebens mit originellen Inhalten, etwa in sozialen Medien.