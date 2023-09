Digital Days: "Technik muss Spaß machen"

Mehr als 1100 Mitarbeiter beschäftigt der Softwarespezialist Dynatrace in Österreich: "Und wir wollen weiter stark wachsen", sagt Sok-Kheng Taing. Die heute 48-Jährige gebürtige Kambodschanerin kam mit sechs Jahren nach Österreich. 2005 gründete sie mit Hubert Gerstmayr und Bernd Greifeneder Dynatrace, heute ist sie im Unternehmen für die Stärkung des Standorts zuständig. Über ihren besonderen Fokus – die internationale Attraktivierung und die Nachwuchsförderung – wird die Betriebswirtschafterin bei den Digital Days sprechen und bei einem Kamingespräch Einblicke geben.

"Schwerpunkt bei der Suche nach hochqualifizierten IT-Experten sind unter anderem Diversität und Inklusion", sagt sie: Sei ein Team divers, etwa bezüglich Geschlecht, Alter, Expertise und Herkunft, sei es innovativer: "Das gehört zu unserer Unternehmenskultur." Wichtig sei, Kinder für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu begeistern: "Hier gibt es viele sehr gute Initiativen. Aber wir sehen, dass diese meist zu spät ansetzen", sagt Sok-Kheng Taing, die selbst zwei Töchter hat.

Sok-Kheng Taing, Dynatrace Bild: WOLM ANTJE

Konkurrenz um die besten Köpfe

Es gehe darum, bereits in der Elementarpädagogik die Barrieren abzubauen. Aus diesem Grund gebe es bei Dynatrace auch eine eigene MINT-Forscherin: "Kinder sollen diese Themen spielerisch kennenlernen, Technik muss vor allem Spaß machen." Auch sie selbst habe früh gelernt, dass Bildung das Wichtigste sei, weil niemand es einem wegnehmen könne.

30 Prozent der in Österreich beschäftigten Mitarbeiter haben internationale Wurzeln, 40 bis 50 Prozent sollen es in den kommenden Jahren werden: "Es ist ein Arbeitnehmermarkt, der Wettbewerb um die besten Köpfe ist groß. Aber wir bemühen uns sehr, gute Bedingungen zu schaffen, bieten etwa kostenfreie Deutschkurse an, unterstützen beim Umzug nach Österreich und arbeiten auch eng mit den Behörden zusammen. Denn oft kommen die Arbeitnehmer mit ihrer Familie her, kennen die Kultur noch nicht." Österreich punkte bei den internationalen Mitarbeitern als schönes und sicheres Land.

