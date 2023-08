Digital Days: Geballte Ladung Digitalkompetenz mitten in Linz

Bevor die Digitalos-Trophäen verliehen werden, sind die Digital Days an der Reihe: Diese gehen heuer am 27. und 28. September in den Promenaden Galerien in Linz über die Bühne.

Zahlreiche Expertinnen und Experten sind dabei, um im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt über digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Onlinemarketing und über allgemeine aktuelle Themen der Digitalisierung wie beispielsweise die digitale Nachhaltigkeit und die Zukunft des E-Commerce zu sprechen.

Die Liste der Referenten kann sich sehen lassen. Unternehmer Philipp Maderthaner referiert über das "Mindset Game". Maderthaner gilt als "Kanzlermacher" hinter dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen Wahlkampagne 2017 er federführend verantwortete. Michael Affenzeller vom Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich und JKU-Professor Rene Riedl berichten über die Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz, und Dynatrace-Mitgründerin Sok-Kheng Taing plaudert aus dem Nähkästchen. In Summe treten 40 Digitalexpertinnen und -experten auf drei Bühnen auf.

Alle Informationen zur zweitägigen Veranstaltung und Tickets finden Sie unter: nachrichten.at/digitaldays. Lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht entgehen!

