Digital Days 2023: Total digital im Herzen von Linz

In wenigen Tagen ist es so weit: Kommenden Mittwoch und Donnerstag, am 27. und 28. September, findet in den Promenaden Galerien der OÖNachrichten in Linz die mittlerweile sechste Auflage der Digital Days statt. Erneut sprechen etliche Experten aus der digitalen Welt über Themen wie die digitale Transformation für Unternehmen, die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz und über ihre Erfolgsrezepte beim Auftritt in den sozialen Medien.

Restkarten zum Preis von 499 Euro für beide Tage sind noch im Internet unter digitaldays.nachrichten.at erhältlich. Neben den spannenden Vorträgen und Workshops ist nicht nur das Mittagessen in den Promenaden Galerien inkludiert, sondern auch das Ticket zur After-Show-Party in der Linzer Tabakfabrik, die dieses Mal bereits nach dem ersten Veranstaltungstag stattfinden wird. Als Taxi zur Feier steht ein Schulbus im US-amerikanischen Stil bereit. Mit der OÖNcard und dem Code "OOENCARD_DD23" gibt es 25 Prozent Rabatt auf die Tickets.

Alle Speaker und ihre Themen finden Sie online. Hier eine Auswahl von Vorträgen der heurigen Digital Days.

Künstliche Intelligenz ist eines der zentralen Themen, das sich durch die Veranstaltung zieht. Darüber sprechen werden unter anderen die beiden Experten Michael Affenzeller vom Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich und JKU- und FH-Professor René Riedl. Die Frage, ob künstliche Intelligenz ein Paradies oder eher vergleichbar mit dem Wilden Westen ist, beantworten Barbara Pedretscher von Fraunhofer Austria, Kosima Kovar von Ada Growth sowie Gabriele Bolek-Fügl und Jasmin Reisinger vom Netzwerk Women in AI in einer Diskussionsrunde mit OÖN-Onlinechefin Barbara Eidenberger.

Wie sich die Digitalisierung auf Unternehmen und insbesondere auf die Industrie auswirkt, zeigen mehrere Experten in einer spannenden Diskussionsrunde auf. Mit dabei sind Marcel Verhofnik von KTM, Nicole Oberschmidleitner von Primetals, Maria Tagwerker-Sturm von Umdasch, Manuel Moser von K-Businesscom und Gerhard Dimmler von Engel.

Auch Start-ups spielen eine wesentliche Rolle bei den diesjährigen Digital Days. Ob hinter Investitionen in junge Unternehmen in Zeiten wie diesen Millionen-Chancen stehen oder ob sich Start-ups in der totalen Krise befinden, besprechen Daniela Haunstein von invest.austria, Dynatrace-Mitgründerin Sok-Kheng Taing, Tante-Fanny-Gründer und -Ideengeber Gerhard Hinterkörner sowie Runtastic-Mitgründer Alfred Luger.

Social-Media-Expertin Lisa Sophie Thoma hilft kleinen und mittleren Unternehmen in Sachen Kurzvideos auf der Plattform YouTube auf die Sprünge, Content Creatorin Lisa-Marie Schiffner spricht über das "digitale Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten".

Neben den Vorträgen auf der Hauptbühne im Forum der OÖN gibt es in den Promenaden Galerien heuer zwei weitere Bühnen, auf denen Experten Vorträge halten. JKU-Professor Alexander Zauner spricht dabei über die Beziehung zwischen Mensch und Digitalisierung, OÖN-TV-Chef Klaus Mittmansgruber über die Kraft von Videos und bewegten Geschichten. Stefanie Reif von Google Austria ermutigt vor allem Frauen, ihre Erfolge im Beruf und darüber hinaus zu feiern, um Diversität zu fördern.

Stammgast bei den Digital Days ist der Welser Rechtsanwalt Michael Pachinger, er weiß Aktuelles über den digitalen Datenschutz zu berichten. Und über traditionelle Führungsmuster in Unternehmen und die Frage, wie das in Einklang mit jüngeren Generationen steht, sprechen Führungskräfte-Trainerin Miriam Sors sowie Unternehmensberater und Organisationsentwickler Alexander A. Giurca.

