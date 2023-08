Digital Days 2023: Total digital im Herzen von Linz

Wer einzigartige Einblicke in die Welt der Digitalisierung erhalten will, sollte sich den 27. und 28. September rot im Kalender anstreichen. Denn bei der sechsten Auflage der Digital Days der OÖNachrichten sprechen wieder zahlreiche Experten aus dem Digitalbereich über Themen wie digitale Transformation für Unternehmen, Onlinemarketing und -handel. Mehr als 40 Digital-Experten sind dabei. Veranstaltungsort sind die Promenaden Galerien in Linz, die Digital Days finden erstmals auf drei Bühnen statt: dem OÖN Forum, der #glaubandich-Stage und der Regus-Bühne.

Neben spannenden Vorträgen und Workshops ist auch das Mittagessen in den Promenaden Galerien inkludiert. Dazu gibt es viele Gelegenheiten zum Netzwerken. Alle Infos zu den Tickets, den Vortragenden und ihren Themen finden Sie auf digitaldays.nachrichten.at . Eine Auswahl lesen Sie hier:

Wie man ein internationales Tech-Start-up mit einer Einstellung wie im Silicon Valley gründet, wissen Matthew Ziebarth und Kosima Kovar, die Gründer von Ada Growth. Unternehmer, Berater und Investor Philipp Maderthaner gibt einen Einblick, wie wir das „Mindset Game“ gewinnen.

Philipp Maderthaner Bild: Philipp Monihart



Roland Heiglauer und Alexandra Rochelt von der Sparkasse OÖ sprechen über die digitale Transformation im Marketing.

Digitaler Bauernladen

Eine Erfolgsgeschichte des digitalen Bauernladens und die revolutionäre Kreislauflogistik im E-Commerce erzählt Theresa Imre, Gründerin und Geschäftsführerin der Plattform Markta.

Theresa Imre



Künstliche Intelligenz durchdringt mittlerweile viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft: Wie wir mit diesen Systemen umgehen und ob wir der KI vertrauen können, darüber sprechen Michael Affenzeller, Fachhochschulprofessor für Maschinelles Lernen, und FH- sowie Uni-Professor Rene Riedl. Über Frauen und künstliche Intelligenz referiert Gabriele Bolek-Fügl.

Gabriele Bolek-Fügl



Mädchen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern sowie internationale Fachkräfte nach Oberösterreich zu holen, sind die großen Anliegen von Sok-Kheng Taing, Co-Gründerin des Linzer IT-Konzerns Dynatrace.

Sok-Kheng Taing Bild: WOLM ANTJE

Sok-Kheng Taing, Daniela Haunstein (invest.austria), Tante-Fanny-Gründer Gerhard Hinterkörner und Runtastic-Mitgründer Alfred Luger diskutieren zudem in einer Runde, ob es sich bei der Zukunft der Start-up-Investitionen eher um eine Millionen-Chance oder um eine totale Krise handelt. Rechtsanwalt Michael Pachinger informiert über Aktuelles im digitalen Datenschutz.

Gerhard Hinterkörner Bild: Guenther Iby

Alfred Luger



Ein Konferenz-Ticket kostet 399 Euro. Für OÖNcard-Besitzer gibt es eine Ermäßigung im Ticketshop.

