"Dieser Krieg bedeutet nicht das Ende der Globalisierung"

Der Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine werde massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, die sich derzeit längst noch nicht endgültig abschätzen ließen, sagte gestern Isabell Koske, Ökonomin bei der OECD, bei einer Online-Veranstaltung des Berliner Büros der Industrieländer-Organisation.

In der jetzt aufgeheizten Diskussion über den künftigen Umgang mit dem Aggressor Russland rät Clemens Fuest, Präsident des Münchner ifo-Instituts, von einem kompletten Abbruch der Handelsbeziehungen mit Russland ab.

Wichtig sei aber, sich im Energiebereich stärker zu diversifizieren, also neue Bezugsquellen etwa für Gas, Öl und Kohle zu suchen, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. "Wenn man diese zusätzlichen Bezugsquellen hat, sollte man weiter russisches Gas kaufen, denn dann kann man Putin sagen: Du bist von uns abhängig, wir sind aber nicht von dir abhängig", sagte Fuest.

Fuest glaubt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, der neben menschlichem Leid auch die Störung vieler Lieferketten nach sich zieht, nicht an ein Ende der Globalisierung. "Es ist vielleicht sogar das Gegenteil, ein Schub für die Globalisierung", sagte der ifo-Präsident.

Galina Kolev, Handelsforscherin am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, erwartet, dass zwar viele Unternehmen ihre internationalen Wertschöpfungsketten neu bewerten werden, an ein Ende der Globalisierung glaubt aber auch sie nicht. "Die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung sind einfach zu groß."

Sie könne sich eher vorstellen, dass Unternehmen künftig größere Puffer in ihre Lieferketten einbauen, mehr Lagerhaltung betreiben und zusätzliche Lieferanten suchen werden, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Das werde zusätzliche Kosten bei den Unternehmen verursachen, aber das sei eben der Preis für widerstandsfähigere Wertschöpfungsketten. (hn)