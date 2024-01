Diesel und Heizöl: Verbrauch ist zurückgegangen

Rund neun Milliarden Liter Kraftstoff wurden 2023 in Österreich verbraucht - damit habe sich der rückläufige Trend der vorangegangenen Jahre fortgesetzt, teilte der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) am Montag mit. Denn 2022 waren es rund 9,24 Milliarden Liter und 2019 rund 10,54 Milliarden Liter gewesen, so die Markteinschätzung.

Im Vorjahr entfielen rund 6,86 Milliarden Liter des Kraftstoffes auf Diesel und 2,14 Milliarden Liter auf Benzin. Einem um 5,5 Prozent geringeren Dieselverbrauch stand ein um 7,8 Prozent höherer Benzinverbrauch gegenüber. Beim Heizöl verzeichnete der Fachverband in seiner Markteinschätzung einen Rückgang um 8,6 Prozent.

"Die Tendenz der Vorjahre mit einem Minus bei Diesel und Heizöl und einem Plus bei Benzin hat sich damit 2023 fortgesetzt", sagte FVMI-Geschäftsführerin Hedwig Doloszeski. Die Branche stehe einerseits vor der Herausforderung, die Transformation hin zu einem klimaneutralen System zu erreichen. "Gleichzeitig ist es erforderlich, die konventionelle - das heißt fossil-basierte Energieversorgung bis zum Übergang zu gewährleisten, um die Versorgung zu sichern", so Doloszeski.

