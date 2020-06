Diesel und Benzin waren im Mai um ein Fünftel billiger als im Vorjahr

Wesentlich besser als befürchtet würden die heimischen Mineralölhändler durch die Corona-Krise kommen, gibt sich Bernd Zierhut, Geschäftsführer des Welser Familienunternehmens Doppler, zuversichtlich. "Abgerechnet wird am Jahresende. Aber aus meiner Sicht wird die Branche mit einer Delle davonkommen." Der Treibstoffabsatz werde sich – nach Einbrüchen im April und Mai um bis zu 50 Prozent – bis Monatsende wieder normalisiert haben. "Was jetzt noch fehlt, sind Transit und Tourismus. Das macht ein Minus von rund zehn Prozent aus."

Die Preise seien derzeit noch wesentlich niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres: Laut Statistik Austria kosteten Diesel und Benzin im Mai um ein Fünftel weniger. Das hängt nicht nur mit dem geringeren Absatz zusammen, sondern auch mit dem Preis für Rohöl. Lag dieser im Vorjahr bei 60 US-Dollar, so notiert er aktuell um die 40 US-Dollar. Die Produktionskürzungen der Erdöl fördernden Länder haben den Preis zuletzt wieder kräftig nach oben geschoben.

Mehrumsatz mit Lebensmitteln

Auf Vorrat gekauft haben die Kunden während der Corona-Krise Heizöl und Tankgas. "Ich gehe davon aus, dass die Jahresmengen in diesen Segmenten bereits abgenommen wurden", sagt Zierhut. Und auch im Nahversorgungsbereich der Tankstellen habe sich das Konsumentenverhalten verändert. Anstatt üblicher Spontankäufe hätten viele Kunden geplante Einkäufe an der Tankstelle getätigt, was zu einem Umsatzplus geführt habe.

Mit dem Geschäft hat sich bei Doppler auch der Personalstand wieder normalisiert. Die Kurzarbeit in der Zentrale wurde beendet. Aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten waren Mitarbeiter im Tankstellenbereich mit Wiedereinstellungsgarantie gekündigt worden. Mittlerweile seien alle wieder zurück, 680 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die im März und April besonders geforderten Tankstellenmitarbeiter erhalten einen Corona-Bonus.

Inflation halbierte sich

Die Inflationsrate in Österreich hat sich pandemiebedingt von 1,5 Prozent im April auf 0,7 Prozent im Mai mehr als halbiert, gab gestern die Statistik Austria bekannt. Preissenkend wirkten in erster Linie die niedrigen Treibstoffpreise und die Tatsache, dass die Preise für Bekleidung und Schuhe deutlich nachgegeben haben.

„Das hat uns überrascht, dass der Ausverkauf schon begonnen hat“, sagt Wifo-Forscher Josef Baumgartner im OÖN-Gespräch. Die Lager seien voll und die Ware müsse bis August weg sein, bevor die neue Kollektion kommt, so Baumgartner. Bei den Dienstleistungspreisen weist Baumgartner darauf hin, dass die Hotelpreise „fortgeschrieben“ wurden, also Schätzungen seien. Die Preise für Übernachtungen würden zu Monatsbeginn erhoben. Anfang Mai waren die Hotels aber noch zu. „Erste Zahlen gibt es daher erst im Juni“, so Baumgartner.

Der Wifo-Experte geht von einem weiter sinkenden Preisniveau in Österreich aus. Laut Wifo-Prognose werde die Jahresinflationsrate 2020 0,6 Prozent betragen, bevor sie im nächsten Jahr wieder leicht auf 0,9 Prozent steigen werde. Die Nationalbank geht in ihrer jüngsten Prognose von jeweils 0,8 Prozent aus. In der Eurozone betrug die Jahresinflationsrate im Mai 0,1 Prozent, nach 1,2 Prozent im April.



