Diese Betriebe fliegen auf den Pegasus

Der Pegasus wird in sechs Kategorien verliehen. Nutzen Sie die Chance, bewerben Sie sich noch bis 16. April unter www.nachrichten.at und erzählen Sie uns, wie Ihr Unternehmen die Krise bewältigt hat.

Bis ins Jahr 1922 reichen die Wurzeln des Schlüsseldienstes Karl Sinzinger in Linz zurück: Mittlerweile ist mit Karl Sinzinger (oberes Bild) die vierte Generation am Ruder. Der Betrieb hat sich in der Kategorie Erfolgsgeschichten beworben.

Auch der Energie-Dienstleister Linz Energieservice GmbH (Geschäftsführer: Bernd Freisais) ist in der Kategorie Innovationskaiser mit dabei. Das Unternehmen hat das "High Performance Contracting" entwickelt: Energiesparmaßnahmen sollen so kombiniert werden, dass die jährliche Einsparung höher ist als die Rückzahlungsrate.

