Arbeitsmarkt: "Wir rüsten uns für herausfordernde Zeiten"

Am stärksten steigen die Arbeitslosenzahlen im produzierenden Bereich.

Von "Voraussetzungen für eine Stabilisierung" und einem "vorsichtig positiven Ausblick" sprach Arbeitsminister Martin Kocher am Montag bei der monatlichen Präsentation der Arbeitslosenzahlen: 372.000 Menschen befänden sich in Schulungen oder seien arbeitslos gemeldet, ein Plus von zehn Prozent im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,9 Prozent und damit im Bereich von 2018.