Die Zeit der Sparvereine läuft ab, Wirtshäuser verlieren Stammgäste

"Wir lösen unseren Sparverein Sumsi auf, es gibt keine Möglichkeit mehr, ihn abzuwickeln", sagt Albin Haunschmidt, Kassier eines Sparvereins in der Gemeinde Wilhering mit rund 100 Mitgliedern. Die örtliche Raiffeisenbank in Schönering will das Vereinskonto ab 2023 nicht mehr führen. Auch die Sparkasse OÖ im Ort habe dieses Service für Sparvereine schon vor ein paar Jahren eingestellt. So wie ihm wird es in Oberösterreich Dutzenden Sparvereinen gehen.