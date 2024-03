AUA: Die Zeichen stehen auf Streik

Nach der Streikankündigung am Samstag gab es am Sonntag noch ein Gespräch zwischen AUA-Management und der Arbeitnehmerseite im laufenden Gehaltskonflikt. Doch es gab keine Annäherung, hieß es danach von der Unternehmensseite.

Die Gewerkschaft vida und die Belegschaftsvertretung des Austrian-Airlines-Bordpersonals haben angekündigt, mitten im Osterverkehr zu einem Streik "gezwungen zu sein". Am Donnerstag ab null Uhr bis Freitag um 12 Uhr soll die Arbeit niedergelegt werden.

Laut AUA-Management seien in diesem Zeitraum 430 Flüge angesetzt mit 52.000 gebuchten Passagieren. Die AUA versuche, Flüge vorzulegen und nach hinten zu verlegen, um die Unannehmlichkeiten für die Kunden zu minimieren.

Wann die Liste der zu streichenden Flüge veröffentlicht werde, konnte eine AUA-Sprecherin am Sonntag noch nicht sagen. Spätestens am Dienstag wird für die Kunden klar sein, welche Flüge ausfallen werden.

Umgekehrt hieß es bei der Gewerkschaft am Sonntag, man sei bis Mittwoch, 23.59 Uhr, gesprächsbereit – bis dahin könnte ein Arbeitskampf abgesagt werden. Allerdings müsse ein entsprechendes Angebot auf den Tisch gelegt werden. Seitens der AUA hieß es nach dem Sonntagstermin: "Die Gewerkschaft vida und der Betriebsrat Bord haben dem Unternehmen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass das Angebot von einem Plus bis zu 18 Prozent für Flugbegleiter und Piloten, für Co-Piloten sogar bis zu 28 Prozent, nicht ausreicht."

Hohe Prämien, aber einmalig

Im Detail schaut das Angebot so aus: Laufzeit 22 Monate, im ersten Jahr ein Prozent auf die rollierende Inflation drauf, also 7,8 Prozent. Im zweiten Jahr jedenfalls eine Abgeltung der Inflation und bei entsprechender Ertragskraft nicht ein, sondern zwei Monatsgehälter als Prämie.

Das bedeute durchgerechnet die genannten bis zu 18 Prozent mehr, bei den Co-Piloten würde eine nachhaltige Erhöhung um zehn Prozent zusätzlich erfolgen.

Das ist für die Gewerkschaft kein verhandlungsfähiges Angebot, weil es Einmalzahlungen bedeute und die Lücke zum Lufthansa-Gehaltsniveau nicht schließe. Dazu die AUA: "Mit dem Angebot hat sich das Unternehmen bereits über die wirtschaftlich darstellbare Schmerzgrenze bewegt."

In diesen Tagen erhält das AUA-Personal, wie berichtet, ein Monatsgehalt als Erfolgsbeteiligung ausgeschüttet. Die entsprechende Klausel im Kollektivvertrag kommt erstmals zu Anwendung. 30 Millionen Euro kommen zur Auszahlung. Das AUA-Management argumentiert die Lücke zur Lufthansa mit der schlechteren Ertragskraft der AUA. Am Heimatflughafen Wien sei die Konkurrenz groß. Die Billigflieger Ryanair und Wizz Air haben den Marktanteil der AUA auf unter 50 Prozent gedrückt.

Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich, beurteilt die Forderungen der Gewerkschaft "als maßlos". "Damit würde die gerade erst wieder aus einer Existenzkrise gesundete wirtschaftliche Basis der AUA und somit auch 6200 Arbeitsplätze der AUA-Beschäftigten massiv gefährdet."

