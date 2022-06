Die Borealis AG hat am Donnerstagabend beschlossen, das Angebot der tschechischen Agrofert für die Melamin- und Düngemittel-Tochter der Borealis anzunehmen. Aufsichtsrat und Belegschaftsvertretung haben zugestimmt, damit kann der Kaufvertrag unterschrieben und der Vertrag in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Die OÖN haben in einem Großteil ihrer Ausgaben gestern darüber berichtet. Hinter Agrofert steht der umstrittene frühere tschechische Ministerpräsident Andrej Babis.