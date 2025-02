"Die Wirtschaftskammer aus ihrem Elfenbeinturm bewegen"

Ein Aufbruch in der Wirtschaftspolitik und in der Wirtschaftskammer ist das Ziel der Unos, der Unternehmerplattform der Neos, für die Wirtschaftskammerwahl, die in rund einem Monat (10. bis 13. März) stattfinden wird. "Wir wollen die Wirtschaftskammer aus ihrem Elfenbeinturm herausbewegen", sagte Karin Doppelbauer bei der Präsentation des Programms am Freitag in Linz. Die Nationalratsabgeordnete ist Unos-Landessprecherin, Spitzenkandidat ist Johannes Egger (Doppelbauer ist keine Unternehmerin).

Im Vergleich zur letzten Wahl 2020 starten die Unos mit einem deutlich größeren Team: Die Anzahl der Kandidaturen für die Vertretung in den Fachorganisationen der Kammer wurden von 39 auf 95 mehr als verdoppelt. Angetreten wird in 33 Fachorganisationen (bisher 16). Doppelbauer und Bundessprecher Michael Bernhard halten ein Ergebnis von sechs bis acht Prozent für machbar. Die Wirtschaftskammer sitze bei zahlreichen Verhandlungen am Tisch, man werde versuchen, in so vielen Gremien wie möglich eine Rolle zu spielen, um Reformen möglich zu machen.

Inhaltlich gibt es folgende Schwerpunkte: Für Selbstständige soll es eine bessere Vereinbarkeit von Unternehmertum und Familie geben, neben dem Ausbau der Kinderbetreuung brauche es etwa ein Kinderbetreuungsgeld-System für Selbstständige. Zweitens braucht es laut Doppelbauer Entlastung und Entbürokratisierung: "Die Auflagen für Unternehmen sind viel zu hoch, die Dinge zu aufwändig und kompliziert, von der Bewilligungserteilung bis zur Förderabwicklung." Die Streichung der Kammerumlage 2 sei eine schnell umzusetzende Maßnahme, das Geld müsse bei den Unternehmen verbleiben. Und es brauche eine Reform der Kammer: "Es handelt sich dabei nicht um eine Vorfeldorganisation des Wirtschaftsbundes." Hier gebe es hinsichtlich der Organisation und der Mitarbeiter großes Einsparungspotential.

Ein weiteres Ziel der Unos (und aller anderen Parteien) ist, die Wahlbeteiligung zu heben: Diese lag vor fünf Jahren bundesweit bei 30 Prozent. Die Unos wollen den Unternehmern unter anderem das Wählen per Wahlkarte schmackhaft machen.

