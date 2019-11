Die Wirtschaft ist im Innviertel am Wort

Das Innviertel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Wirtschaftsräume Österreichs entwickelt. Eine Reihe international erfolgreicher Betriebe hat ihren Hauptsitz in den Bezirken Ried, Braunau und Schärding. Das reicht von KTM über die Amag bis Fischer und Team 7. Basis dafür sind viele erfolgreiche Klein- und Mittelbetriebe und eine Reihe gut ausgebildeter Mitarbeiter.

Aber passen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Innviertel für die Zukunft? Welche Themen beschäftigten die Betriebe: von der Infrastruktur über die Fachkräfte bis zu den Innovationen? Wo drückt der Schuh?

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich und die OÖNachrichten laden zur Diskussion darüber am 18. November um 18.30 in die Wirtschaftskammer-Regionalstelle Ried ein. Willkommen sind Vertreter von Unternehmen aus dem ganzen Innviertel. Diskutieren Sie mit – Präsidentin Doris Hummer, dem Obmann der WKO in Ried, Josef Heißbauer, sowie Irmgard Müller und Robert Leitner, die in der WKO für die Servicezentren und die Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft zuständig sind.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter online.wkooe.at/WKO/2019-36858 oder per Mail an: veranstaltung@wkooe.at