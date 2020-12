Gestern absolvierte Josef "Ferdl" Stockinger seine letzte Aufsichtsratssitzung als Generaldirektor der OÖVersicherung, heute zieht er zum letzten Mal in einer Pressekonferenz Bilanz. Dann geht der langjährige ÖVP-Politiker und ehemalige Agrarlandesrat, der im Jänner 63 Jahre alt wird, in Pension: "Lieber ein Jahr früher als ein Jahr zu spät." OÖNachrichten: Herr Stockinger, Sie waren 25 Jahre Berufspolitiker und jetzt zehn Jahre an der Spitze einer Versicherung. Welche Zeit war schöner?