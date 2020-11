Die Wiener Versicherungsgruppe kauft in Osteuropa ein

Der Kaufpreis betrage 830 Millionen Euro, die Transaktion werde im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein, teilte der börsenotierte Versicherer am Sonntag mit.

Erworben wird das Versicherungsgeschäft der Aegon in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei. Der Kauf erfolge vorbehaltlich der erforderlichen aufsichts- und wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen.

Mit dem Zukauf baue die VIG ihre führende Marktposition in Zentral- und Osteuropa aus und steige in Ungarn zur Nummer 1 im Versicherungsmarkt auf, heißt es in der Aussendung. Darüber hinaus erweitere die VIG ihren Tätigkeitsbereich in dieser Region im Pensionskassengeschäft und werde erstmals auch im Lebensgeschäft in der Türkei tätig.