3D-Druck – also das schichtenweise Entstehen eines Teils aus einem Drucker – ist in den vergangenen Jahren das Synonym für moderne Fertigung geworden. Häuser, Werkzeuge, Textilien – es gibt kaum etwas, das noch nicht aus dem 3D-Drucker kommt. Doch nun forschen kluge Köpfe bereits an der vierten Dimension, dem 4D-Druck.