Die Verstaatlichtenkrise 1985/86: Als Gier und der politische Einfluss ins Desaster führten

"Ich war fassungslos", sagte Ferdinand Lacina, als er auf die Verstaatlichtenkrise zurückblickte, die 1985 begann und die verstaatlichte österreichische Industrie für Jahre erschüttern sollte. Lacina war damals in einer SPÖ-geführten Bundesregierung Finanzminister und entließ im November den gesamten Vorstand der VÖEST Alpine, allen voran den schillernden Generaldirektor Heribert Apfalter.

In den 1970er- und 1980er-Jahren waren Firmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht worden waren, unter Bundeskanzler Bruno Kreisky nicht zuletzt ein Mittel der Beschäftigtenpolitik. Die Firmen mussten das Ziel niedriger Arbeitslosigkeit unterstützen, indem dort mehr Arbeitsplätze besetzt waren als notwendig. "Die Politik hat überall ihre Finger drinnen gehabt. Der Staat als Eigentümer beziehungsweise seine Proponenten haben geglaubt, mitmischen zu können. Jeder kleine Parteisekretär aus irgendeiner Region hat aufgeschrien, wenn bei ihm eine Wahl vor der Tür stand", sagte der mittlerweile verstorbene Pressesprecher Wilhelm Nitterl einmal über diese Zeit. Führungspositionen waren je nach Regierungskonstellation verteilt, zumal im alten rot-schwarzen Proporz-System.

Probleme für Industrie

In einer Zeit, als die gesamte Grundstoffindustrie in Europa unter Druck geriet, waren diese politischen Spielchen auf Kosten der betriebswirtschaftlichen Gesetze wie Gift für Betriebe wie die VÖEST oder die Amag. Der Spielraum des Vorstands war gering, die Betriebsräte waren mindestens genauso mächtig, die Sektion der VÖEST war (und ist nach wie vor) ein relevanter Faktor in der österreichischen Sozialdemokratie. Die Betriebe schrieben Verluste, die für damalige Verhältnisse gigantisch waren und das Pouvoir einzelner Banken überstiegen.

Die Auswege, die vom Management gesucht wurden, waren entweder illegal oder hochspekulativ oder beides. Beim Verkauf von Fliegerabwehrkanonen der zur VÖEST zählenden Maschinenfabrik Noricum in Liezen (Gun Howitzer Noricum) in den Nahen Osten wurde mit Rückendeckung der Bundesregierung ("… macht es, aber macht es unter der Tuchent") Kriegsmaterialrecht verletzt, die folgenden Prozesse gegen prominente Manager und Politiker wurden bis in die 1990er-Jahre geführt.

Die kriminellen Verstrickungen waren österreichisch-skurril und auf jeden Fall ohne nachhaltigen Erfolg. Damals wurden noch keine Chats gelöscht, sondern wichtige Unterlagen auf dem Gartengriller verbrannt.

Mit Öl verspekuliert, Teil 1

Das Fass zum Überlaufen brachte der Intertrading-Skandal, der im November 1985 ruchbar wurde. Die Intertrading, das Handelshaus der VÖEST, hatte nach dem Sturz des Schahs von Persien mit dem Khomeini-Regime genauso gute Öl-Geschäfte gemacht wie mit Nigeria. Das Management bekam Lust auf mehr und begann mit riskanten Leerverkäufen, bei denen Produkte in der Zukunft verkauft werden, die man noch gar nicht hat. 1985 wurde auf fallende Ölpreise spekuliert, tatsächlich stiegen die Preise und bescherten der Intertrading horrende Verluste. Der damalige Bundeskanzler Fred Sinowatz versuchte, den Skandal zunächst noch schönzureden, und sprach von einem gewaltigen Rückschlag. Als bekannt wurde, dass die Verluste bei der VÖEST bereits fast sechs Milliarden Schilling (414 Millionen Euro) betrugen, war aber längst Feuer auf dem Dach. Der mittlerweile verstorbene Intertrading-Chef wurde zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt.

Davor hatte auch die Chemie Linz als Nachfolgerin der Stickstoffwerke Gefallen am Spekulantentum der Intertrading entwickelt und begonnen, mit Erdöl zu spekulieren.

Mit Öl verspekuliert, Teil 2

"Damals wurden 90 Milliarden Schilling umgesetzt. Man muss naiv sein zu glauben, dass die Regierung nichts von den riesigen Spekulationen wusste", erinnerte sich 2011 der langjährige Verkaufsleiter und stv. Betriebsratsobmann Dietger Schön in den OÖNachrichten. Merx, die Handelstochter der Chemie Linz, fiel mit ihren Spekulationen ebenfalls auf die Nase. Das kostete den ehemaligen Apfalter-Generalsekretär Richard Kirchweger, der auf Vorschlag von Betriebsratschef Franz Ruhaltinger von Finanzminister Lacina zum VÖEST-Chef bestellt worden war, schon im Februar 1986 seinen Job.

Anlass für eine Zeitenwende

Die Verstaatlichtenkrise zeigte deutlich auf, wie politische Einflussnahme auf ein Unternehmen einerseits und unkontrolliertes Spekulantentum andererseits einen Industriezweig an den Rand des Abgrunds führen können. Sie war aber auch Anlass für eine Zeitenwende. Unter dem Sozialdemokraten Peter Strahammer wurde der politische Einfluss verringert. Aus der VÖEST Alpine wurden drei Konzerne. Böhler und Industrieanlagenbau (VAI) wurden ausgegliedert, Jobs gingen verloren. VAI wurde Teil der VA Tech, die wiederum an Siemens verkauft und zerteilt wurde. Die ehemalige VAI firmiert heute unter Primetals mit japanischen Eigentümern am alten Standort neben der voestalpine. Der Edelstahlspezialist Böhler-Uddeholm wurde 2007 um 1,8 Milliarden Euro zurückgekauft und ist jetzt eine Sparte der voestalpine.

Strahammer begann, den Linzer Stahlkonzern zu privatisieren, brachte ihn an die Börse und machte ihn ein Stück unabhängiger. Die Vollprivatisierung drohte wieder am politischen Einfluss zu scheitern. 2003, kurz vor der Landtagswahl, wurde ruchbar, dass die voestalpine an Magna verkauft werden sollte. Finanzminister war damals mit Karl-Heinz Grasser ein ehemaliger Magna-Mitarbeiter.

Das Verscherbeln der voestalpine wurde damals verhindert. Auch mit Unterstützung der OÖNachrichten wurde ein Oberösterreich-Konsortium gebildet, das auch den Mitarbeitern eine große Zahl an Aktien und Mitspracherechten sicherte und den Konzern vor Übernahmen schützte.

Aus der Intertrading ist die voestalpine längst ausgestiegen. Sie gehört jetzt ehemaligen Managern und anderen Investoren.

Autor Dietmar Mascher

