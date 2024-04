Die unheimliche Rekordjagd des Goldpreises

Gold wirft keine Zinsen ab. Darum sollte der Goldpreis sinken, wenn die Zinsen hoch sind. Das war in den vergangenen Wochen aber nicht der Fall. Im Gegenteil, aktuell ist der Goldkurs auf einer für viele Analysten überraschend starken Rekordjagd.Mehr als 2300 US-Dollar kostet die Feinunze, seit Jahresbeginn betrug das Plus rund 13 Prozent, in drei Jahren waren es plus 35 Prozent. Auch in Euro gerechnet ist der Goldpreis auf Allzeithoch.