Die Tourismusbranche in Nöten: "Wir hangeln uns von Woche zu Woche"

Das Hotel Dachsteinkönig in Gosau ist ein Kinder- und Familienhotel. Eines, in dem es seit Monaten still ist. Die Wintersaison war coronabedingt ein Totalausfall. Der Blick ist notgedrungen auf die Ferienmonate Juli und August gerichtet – mit der Hoffnung, dass viele Gäste aus Österreich kommen werden, sagt Direktor Mario Papst.