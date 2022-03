Mit Stephan Sielaff übernimmt heute bei der Lenzing AG ein Manager das Ruder, der schon viele Jahre auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit tätig ist. Er kündigt im Gespräch mit den OÖNachrichten eine Neuausrichtung der Textilindustrie an. OÖNachrichten: Was ist das für ein Gefühl, wenn man Vorstandschef in einer Zeit wird, die von Pandemie, steigenden Energiepreisen, hoher Inflation und Krieg in der Ukraine beherrscht wird? Stephan Sielaff: Es ist in erster Linie eine große Verantwortung. Ich bin