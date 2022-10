"Österreich ist auf dem Weg in die Stagflation", sagte gestern Wifo-Chef Gabriel Felbermayr zu Beginn der Präsentation der Konjunkturprognose. Dabei sei das Jahr 2022 noch ein "wirklich gutes", dank eines ersten Halbjahres, das auch für die Wirtschaftsforscher unerwartet gut verlaufen war. "Österreichs Volkswirtschaft wächst heuer schneller als jene Chinas und das will was heißen", sagte der Wifo-Chef.

Vor allem der Tourismus sei gut gelaufen, auch die Industrie lieferte im ersten Halbjahr ein "solides Wachstum". Aber jetzt rutsche die Industrie rasant ab, Grund dafür seien die hohen Energiepreise. Für diesen Wirtschaftssektor erwartet das Wifo im nächsten Jahr eine Schrumpfung um zwei Prozent.

Energiepreise bleiben hoch

Bei den Energiepreisen, vor allem bei Gas, erwartet Felbermayr kein rasches Sinken. Und entsprechend erwartet er auch nicht so schnell eine Entspannung bei der Teuerung. "Die teure Energie frisst sich in die Preise hinein", sagte der Wifo-Chef. Die Inflationsrate werde im Verlauf des nächsten Jahres aber leicht sinken (siehe Grafik), bleibe aber weiterhin deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.

Recht stabil erweist sich der Arbeitsmarkt. Die Industrierezession werde aber im nächsten Jahr Spuren hinterlassen. Die Arbeitslosenquote von heuer 6,4 Prozent werde auf 6,7 Prozent steigen. "Insgesamt sind jedenfalls die Zahlen besser als die Stimmung", sagte Klaus Nesser, interimistischer Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS).

Die hohe Inflation schlägt aber voll auf die Arbeitnehmerentgelte durch. Das Wifo erwartet für heuer ein Sinken der Brutto-Reallöhne um 4,3 Prozent, bei den Netto-Reallöhnen beträgt der Rückgang 2,8 Prozent. "Die Teuerung frisst uns die Kaufkraft weg", sagte Felbermayr. Bei den Lohnverhandlungen erwartet er entsprechend deutliche Erhöhungen um 6,5 Prozent über alle Branchen.

Mit diesen "starken Lohnerhöhungen" im Herbst, der Abschaffung der kalten Progression und durch die Abschwächung der Inflation sollen im nächsten Jahr die Netto-Reallöhne wieder um 4,4 Prozent steigen. Die Realzinsen bleiben aber weiterhin deutlich negativ. Obwohl die EZB "spät, aber doch" reagiert habe, werde der Euro weiterhin schwach bleiben, was den Anstieg der Energiepreise noch zusätzlich anheizen werde.

"Erpressungspotenzial kleiner"

Derzeit fließt laut Wifo rund ein Achtel der Gasmenge von Russland nach Europa wie vor dem Ukraine-Krieg. Ein kompletter Stopp der Gaslieferungen würde an der Prognose nicht allzu viel ändern. "Das Erpressungspotenzial ist kleiner geworden", sagte Felbermayr. Die Rezession in der Industrie würde sich aber verstärken.

Skeptisch sind die Forscher, was die Versuche angeht, einen Gaspreisdeckel einzuführen. Wenn, dann müsste dieser auf europäischer Ebene gemacht werden. "Was wir derzeit wirklich nicht brauchen können, wäre ein Subventionswettlauf", sagte Felbermayr. Aber auch dann wäre die Gefahr groß, dass Lieferländer ihr Gas in anderen Weltregionen verkaufen und es zu einer weiteren Angebotsverknappung bei uns käme. (hn)