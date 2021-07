Die Suche nach einem ÖBAG-Chef geht ins Finale

Bei der Suche nach einem neuen Vorstandschef bzw. einer -chefin für die Staatsholding ÖBAG ist die finale Phase angebrochen: Am vergangenen Wochenende ist die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Thomas Schmid ausgelaufen. Nun beginnen die Hearings. Gesucht wird, wie berichtet, erneut nach einem Alleinvorstand.

Eine ÖBAG-Sprecherin übte sich gestern in Zurückhaltung: Aufsichtsratschef Helmut Kern habe eine "Nachrichtensperre" rund ums Bewerbungsthema verhängt. So wurde auch nicht bekannt gegeben, wie viele Bewerber es gibt. Wann der Name mitgeteilt wird, ist ebenfalls offen.

Der neue Vorstandschef soll den Posten spätestens per 1. Jänner 2022 antreten. Auch ein früherer Zeitpunkt ist möglich. Einiges dürfte zudem von den Formalitäten rund um den Jobwechsel abhängen. Wie berichtet, hat Thomas Schmid den Posten vorzeitig zurückgelegt, nachdem kompromittierende Chatprotokolle öffentlich geworden waren. Interimistisch wird die Holding von Christine Catasta geführt. Die ÖBAG verwaltet die Beteiligungen der Republik an elf Unternehmen: von der OMV über den Verbund bis zur Post.

Gute Chancen werden Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun eingeräumt. Laut "Standard" soll auch die Aufsichtsratsvorsitzende der Pensionskasse APK, Barbara Potisk-Eibensteiner, gute Karten haben.