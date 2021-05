Die schlaue Eminenz des Glases

Formfrei mundgeblasenes Glas" nennt sich technisch korrekt, was Thomas "Thom" Feichtner in seiner Werkstatt in Aschach an der Donau produziert. Doch was der Kunsthandwerker mit Borsilikatglas und Hitze anstellt, ist Kreativität und Gefühl pur. Am Ende seines Tuns stehen Gläser und luzide Gegenstände, die nicht nur schön, sondern auch extrem hitzefest und haltbar sind.