Hart geht Teodoro Cocca, Professor für Asset Management an der Johannes Kepler Universität, mit Europas Währungshütern ins Gericht. OÖNachrichten: Aktienkurse gehen runter, Anleihen verlieren, ebenso Gold und die Krypto-Assets. Sind das die Anzeichen für eine Rezession? Teodoro Cocca: Der Kapitalmarkt hat seine Einstellung zur Konjunktur in den vergangenen zehn Tagen doch deutlich verändert. Die letzte Korrektur ist ein Zeichen, dass eine Rezession in den USA fast als unausweichlich betrachtet