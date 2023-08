Die Rohstoff-Schatzsuche geht los

Es sind nicht Gold und Silber, sondern Industrieminerale, Bunt- und Sondermetalle wie Lithium, Antimon, Magnesit und Silizium, dem die modernen Schatzsucher in Österreich zunehmend auf der Spur sind. Das Finanzministerium, in dem die Montanbehörde angesiedelt ist, bestätigte diesbezügliche OÖN-Recherchen: "Derzeit kommt es vermehrt zu Anträgen für die Verleihung von Schurfberechtigungen", was zwar noch keine Bergwerksberechtigung bedeute, aber das steigende Interesse an Bodenschätzen spiegele.