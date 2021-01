Die Renaissance des Wochenendhauses

Wegen der Coronavirus-Pandemie zieht es mehr Menschen an den Stadtrand oder ins Grüne. "Wohnen am Land wird attraktiver gesehen als noch vor ein, zwei Jahren", sagt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer des Immobilienberaters Remax, bei einem Ausblick auf das Jahr 2021. Bei Eigentums- und Mietwohnungen in städtischen Lagen werde heuer der Nachfragedruck nachlassen. Dafür werde Wohnen am Stadtrand oder rund um Metropolen noch stärker gefragt sein als in den vergangenen Jahren. Dies ergab die im Dezember bundesweit bei 560 Experten des Consulters durchgeführte Befragung. Für Wohnobjekte in Einzellagen, meist Häuser ohne direkte Nachbarn, sieht man die Preise erneut merklich steigen, ebenso die Nachfrage nach Einfamilienhäusern. Bei Wochenendhäusern gibt es eine Renaissance. Vom "Trend hinaus aus der Stadt" würden Standorte profitieren, die binnen einer halben bis einer Stunde von der Bundes- oder einer Landeshauptstadt aus erreichbar sind.

Remax verzeichnete laut Reikersdorfer im Vorjahr das zweitbeste Jahr nach 2019. Heuer will er ein zweistelliges Plus erreichen.