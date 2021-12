Die Renaissance der Nachtzüge in Europa

Heute um 19.40 Uhr fährt wieder ein Nachtzug ab, morgen um 9.42 Uhr soll er in Paris ankommen. Es ist dies der Auftakt, das Nachtzugnetz in Europa wieder zu verdichten und attraktiver zu machen. Damit soll der Nachtzug eine Alternative zum Kurzflug werden. In den kommenden Jahren will die Deutsche Bahn (DB), die beim aktuellen Zug mit den ÖBB und der französischen SNCF zusammenarbeitet, 13 europäische Millionenmetropolen miteinander über Nacht verbinden.

Ende des 19. Jahrhunderts fuhr erstmals der bis heute weltberühmte Nachtzug "Orient-Express" des belgischen Unternehmers George Nagelmackers. Mit gepolsterten Sofas und Dekorationselementen war der vom belgischen König geförderte Luxuszug ein Novum. Eine Fahrt in der gemütlichen Schlafkabine quer durch Europa etwa von Paris ins heutige Istanbul war etwas Besonderes – und nur für Reiche erschwinglich.

Später waren Reisen durch Europa mit der Bahn auch beim Bürgertum etabliert. Auch andere Bahngesellschaften nutzten nun den Namen "Orient-Express" – wobei die Züge nicht die Luxusausstattung wie einst der Zug Nagelmackers hatten. Nach Angaben eines Sprechers der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) fuhren noch bis zum Jahr 2009 Züge unter dem Namen "Orient-Express".

Mit heutigem Tag startet nicht nur die Verbindung Wien–München–Paris, sondern auch Zürich–Köln–Amsterdam. Das Angebot solle in den kommenden Jahren auf weitere Strecken erweitert werden. "Mit dem Nightjet bieten wir eine klimafreundliche Alternative zum Kurzstreckenflug innerhalb Europas", sagte Andreas Matthä vom ÖBB-Vorstand zum neuen Angebot.

Ersatz für einen Flug?

Mit Blick auf die Klimakrise könnten mehr Nachtzüge tatsächlich eine gute Entwicklung sein: Der Kohlendioxid-Ausstoß beim Zugfahren ist geringer als der beim Fliegen. Nachtzüge können so manchen Flug ersetzen – doch zuletzt gab es über Jahre immer weniger solche Verbindungen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Hochgeschwindigkeitszüge an Bedeutung gewonnen haben.

Die Attraktivität der Nachtzüge könnte aber wieder zunehmen, wenn es in Europa ein dichteres Netz mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten gebe, sagen Schienenverkehrsexperten. Es brauche daher eine enge Kooperation der Bahnunternehmen.