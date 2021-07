Seit 2009 steht der Innviertler Werner Lanthaler an der Spitze der Biotechschmiede Evotec. Über Covid als Sternstunde der Biotechfirmen und darüber, warum China viel rascher einen Impfstoff hatte als Europa, spricht er im OÖN-Interview. OÖNachrichten: In Europa ist aus dem Mangel an Impfstoff rasch einer an Impfwilligen geworden. Enttäuscht Sie das? Werner Lanthaler: Für mich geht es nicht um Enttäuschung, sondern um Rationalität. Das Erreichen der Herdenimmunität muss unser gesellschaftliches