Die Preise für Wohnungen und Häuser galoppieren den Einkommen davon

LINZ/WIEN. Neun von zehn Österreichern haben das Gefühl, dass Mieten und Immobilienpreise viel stärker als die Einkommen zulegen. Außerdem glauben drei von vier Österreichern, dass Wohnen im Jahr 2030 so gut wie gar nicht mehr leistbar sein wird. Das ist das Ergebnis einer von der Ersten Bank und der Sparkasse in Auftrag gegebenen Umfrage, die gestern in Wien präsentiert wurde.

Das Empfinden der Menschen täuscht nicht: Im Vergleich zu den Haushaltseinkommen sind in den vergangenen zehn Jahren die Mietpreise (Neuvermietungen) um das Doppelte, Häuserpreise fast um das Dreifache gestiegen (siehe Grafik). Schon jetzt halten laut der bundesweit durchgeführten Integral-Umfrage (1800 Befragte) 53 Prozent der Österreicher Wohnen für nicht mehr leistbar.

Erste-Bank-Chef Peter Bosek sieht die Entwicklung problematisch. Der wirkliche Engpass seien die Grundstücke, sagt Bosek. Damit stiegen die Preise für Baugründe weiter an. Zudem strömt viel Kapital in Immobilien-Investments, weil wegen der tiefen Zinsen andere Anlagen uninteressant sind. Eine Blase sieht man in der Erste-Bank dennoch nicht – mittelfristig wohl aber gesellschaftliche Folgen.

Eine Möglichkeit, den steigenden Mieten zu entgehen, ist nach Bankangaben der Kauf einer Immobilie. Die niedrigen Zinsen böten eine Chance, Investitionen vorzuziehen. Die Preisanstiege machten es allerdings nicht einfach, noch leistbare Eigentumswohnungen zu finden. Eine Familie mit zwei Kindern, die 100 Quadratmeter suche, zahle da bald eine halbe Million Euro.

SPÖ thematisiert Mietwucher

Faire Mietpreise forderte gestern die SPÖ Oberösterreich ein. "Die Österreicher geben mehr als 35 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen aus", sagten gestern Landesrätin Birgit Gerstorfer, SPÖ-Konsumentensprecher Markus Vogl und Bereichssprecher Peter Binder. Sie fordern, dass Wohnen ein Grundrecht sein sollte, Immobilien-Besitzer die Maklerprovision bezahlen, und Verwaltungsstrafen bei Mietwucher. (viel)

