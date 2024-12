Die Post und der "Schlapfenradius"

Walter Oblin übernahm mit 1. Oktober 2024 vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Georg Pölzl die Position des Generaldirektors der Österreichischen Post AG. In seinem Antrittsinterview erklärt er, wie der teilstaatliche börsenotierte Logistikkonzern die Nr. 1 am Paketmarkt bleiben will, wie die Selbstbedienungsterminals ein Garant für 24h-Service sein sollen und dass das Postmarkt-Gesetz dringend geändert werden sollte.