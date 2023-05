"Die Politik sucht einen Schuldigen"

Der Handel wehrt sich gegen den Vorwurf, Preistreiber zu sein. "Es ist ein Versagen der Politik, die jetzt einen Schuldigen sucht", sagt Andreas Haider, Chef der Trauner Uni-Gruppe (Unimarkt, Nah & Frisch), zu den OÖNachrichten: "Minister Rauch hat offenbar in Betriebswirtschaftslehre gefehlt." Wenn die Kosten für Energie, Sprit oder Personal um Millionen Euro steigen, müsse man das in Verkaufspreisen weitergeben. "Sonst ist es mit dem Unternehmen vorbei", sagt Haider. Die Ergebnismarge in