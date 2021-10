Die Pleite des Cordial Ferienclubs geht für tausende Mitglieder gut aus

Es passiert selten, dass 100 Prozent der Forderungen in einem Insolvenzfall beglichen werden. Das ist im Zusammenhang mit der Pleite des Cordial Ferienclubs mit Zentrale in Linz und der dazugehörigen Hotelbetriebs GmbH gelungen. Damit kommt ein Verfahren mit der Insolvenzanmeldung am 31. Oktober 2017 zu einem späten, aber guten Ende.