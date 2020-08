Es geht einfach und schnell. Wer über die Online-Plattform Opodo in den vergangenen Jahren Flüge buchte, konnte das mit wenigen Klicks via Handy erledigen. Doch in Krisenzeiten versagt die Buchungsplattform und wird für die Kunden zu einem einzigen Ärgernis. Von den mehr als 2000 Beschwerden, die bei der Arbeiterkammer Oberösterreich zum Thema Flugabsage und Erstattung einlangten, betraf mehr als die Hälfte Opodo.